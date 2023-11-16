Медведев рассказал, кто вызывает у него чувство гордости Медведев заявил, что испытывает чувство гордости за стойкость россиян

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что жители России вызывают у него постоянное чувство гордости. В ходе своего выступления на встрече с активистами «Молодой гвардии» он заявил, что россияне способны преодолевать любые трудности, что подтверждается историей государства. Медведев подчеркнул, что особую гордость у него вызывает сила воли россиян.

Если что и вызывает у меня постоянное чувство гордости, так это только одно — наши люди. <...> Люди у нас очень сильные, и когда я смотрю на вас, в том числе на многих наших товарищей, которые сейчас находятся на новых территориях, а некоторые просто в окопах сидят, то действительно, испытываешь чувство гордости, — заявил он членам движения.

В 2023 году «Молодой гвардии» исполнилось 18 лет. Именно в связи с этим событием Медведев провел встречу с активистами.

Медведев ранее заявил, что России удалось предотвратить массовый отток ученых из страны вопреки давлению со стороны стран Запада. Несмотря на это, он призывает продолжить следить за ситуацией и принимать оперативные решения, чтобы сохранить лидерство по числу занятых в науке граждан. Кроме того, зампред Совбеза России отметил, что у российских ученых по-прежнему много зарубежных партнеров в научной сфере.