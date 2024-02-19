Медведев объяснил, как технологии повлияли на вооруженные конфликты Медведев: развитие технологий изменило характер войн в мире

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Развитие технологий привело к изменению характера войн по всему миру, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с добровольцами и чеченскими командирами в университете спецназа в Гудермесе. По его словам, в начале спецоперации существовало мнение, что она пойдет по «классическим канонам», однако вскоре стало ясно, что так не будет. Политик добавил, что теперь особое место занимают беспилотники и это является предметом удивления всех стратегов и экспертов, передает РИА Новости.

Было такое понимание, что и вот эта война пойдет по классическим канонам военных действий прошлых лет. Но оказалось — нет. Мир изменился, технологии изменились. Именно поэтому мы сейчас с вами говорим про беспилотники, в том числе про FPV-дроны, которые на удивление практически всех военных стратегов во всем мире неожиданно заняли такое место, — заявил Медведев.

Роботы еще недавно казались какой-то фантастикой, добавил зампред Совбеза. Сейчас же, как подчеркнул политик, все это применяется в зоне боевых действий. Россия отставала от других стран мира по производству беспилотников до начала СВО, однако в последнее время эти упущения были исправлены, указал Медведев.

Ранее стало известно, что турецкие инженеры разработали лазерное оружие для борьбы с БПЛА. Особенностью системы называются также элементы искусственного интеллекта.