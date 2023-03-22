Медведев объяснил, где Запад просчитался Медведев: Запад просчитался, отказав России в предоставлении гарантий безопасности

Фото: Dmitry Medvedev/Global Look Press

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Запад просчитался, когда не поверил в решимость России на ответные действия в ситуации с гарантиями безопасности. Если бы с Москвой был подписан соответствующий документ, не было бы таких сложных последствий, отметил он в интервью российским СМИ, сообщает РИА Новости.

У меня такое ощущение сложилось, что они до поры до времени не верили и не видели степени решимости России, ее президента и верховного главнокомандующего, сделать то, что мы сделали. И они просчитались. Последствия гораздо сложнее, чем они могли бы быть, если бы они в декабре подписали с нами документ, — подчеркнул Медведев.

Он также предупредил, что теперь из-за поставок иностранного оружия на Украину угроза ядерного конфликта в мире возросла.

Ранее Дмитрий Медведев пригрозил суду в Гааге российской гиперзвуковой ракетой «Оникс» и призвал его представителей «внимательно смотреть в небо». Он написал, что Международный уголовный суд — это «убогая» организация, из-за которой не начнется война. Замглавы Совбеза РФ также указал на окончательное обрушение системы международного права, которая, по его мнению, и раньше была не особо эффективна.