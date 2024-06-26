Медведев объяснил, для чего нужны нормы международного права Медведев: нормы международного права не должны быть выгодны отдельным странам

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Дмитрий Медведев

Нормы международного права не должны подменяться в интересах отдельных государств, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в приветственном послании участникам Петербургского международного юридического форума. По его словам, эти нормы должны отражать баланс интересов всех участников международных отношений, передает РИА Новости.

[Необходимо] сделать так, чтобы общепризнанные нормы международного права отражали баланс интересов всех стран и не подменялись пресловутым «порядком, основанным на правилах», который выгоден лишь отдельным государствам, — отметил Медведев.

По его словам, на сегодняшний день важной задачей является объединение всего потенциала межгосударственных структур. Это позволило бы вернуть безусловный авторитет ценностям права, подчеркнул зампред Совбеза.

Ранее Медведев заявил, что Россия переживет новые санкции, принятые против нее Евросоюзом, но ничего не забудет и не простит. Он предупредил, что на попытки Запада причинить вред российским гражданам власти дадут решительный ответ. По словам зампредседателя Совбеза РФ, рестрикции всегда бьют по гражданам и бизнесу, а не по власти.