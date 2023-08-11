Медведев заявил, что США не жалеют «кровавого украинского сала» Медведев заявил, что капитуляция Украины откроет путь к миру

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Капитуляция поможет Украине прийти к миру, написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. Однако, по его мнению, этому мешают США, желающие безраздельно властвовать, ради чего не жалеют украинцев.

Страдающим людям в окопах разделенной страны по-настоящему нужна только капитуляция, которая, возможно, открыла бы путь к миру. Но мира не хотят ни в Вашингтоне, ни в Киеве. Америка хочет безраздельной власти и ради нее не жалеет кровавого украинского сала, — написал Медведев.

В этой связи, как считает политик, «мясокомбинат контрнаступления» продолжает безостановочную работу, «отправляя на убой тысячи несчастных». При этом Медведев считает, что такой сценарий не поможет Украине, поскольку киевский режим перешел в «стадию посмертного гниения» и «труп гальванизировать невозможно».

Ранее польское издание Rzeczpospolita написала, что основная проблема Украины заключается в том, что она слишком зависима от внешних факторов и не может сама решать свою судьбу. По мнению журналистов, Киев лишился самостоятельности, когда оказался в зависимости от поставок западного вооружения.