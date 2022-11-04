Медведев объяснил, чего Россия хочет добиться на Украине Медведев: Россия воюет на Украине за землю, людей и историю

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Россия ведет военную операцию на территории Украины с целью защитить «свою землю и своих людей», заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что Россия — богатая страна, и ей не нужны чужие территории, однако Украина является своей.

За что мы воюем? Россия — огромная и богатая страна. Нам не нужны чужие территории, у нас всего в достатке. Но есть наша земля, которая для нас священна, на которой жили наши предки и на которой сегодня живут наши люди. И которую мы никому не отдадим. Мы защищаем наших людей. Мы воюем за всех своих, за свою землю, за свою тысячелетнюю историю, — написал Медведев.

По его мнению, армия сражается против тех, кто ненавидит Россию, запрещает русский язык, веру и ценности, и отрицает любую мораль. При этом некоторые партнеры после объявления военной операции также отвернулись от РФ. Медведев пожелал, чтобы «их кости сгнили на чужбине».

По его словам, Россия пробудилась после долгого сна и безвременья, и этого события ждали многие другие страны.

Мы стряхнули липкий сон и тоскливый морок последних десятилетий, в которые нас погрузила гибель прежнего Отечества. Нашего пробуждения ждали другие страны, изнасилованные повелителями тьмы, рабовладельцами и угнетателями, которые грезят своим чудовищным колониальным прошлым и жаждут сохранения своей власти над миром. Многие страны давно не верят их бредням, но пока боятся их. Скоро и они проснутся окончательно, — считает зампред Совбеза РФ.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что основной целью спецоперации РФ на Украине является освобождение Донбасса. Российский лидер отметил, что работа продолжается, несмотря на попытки контрнаступления украинской армии.

До этого Путин утверждал, что на Украине создается антироссийский анклав, который угрожает России, поэтому целью специальной военной операции является его ликвидация. Он добавил, что действия российских военнослужащих на Украине заслуживают поддержки со стороны общества.