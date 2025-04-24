Медведев объяснил бессмысленность ордера МУС на арест Путина Медведев: МУС противоречит сам себе выдачей ордера на арест Путина

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Дмитрий Медведев

Международный уголовный суд противоречит сам себе, выдавая ордер на арест президента России Владимира Путина, написал зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в статье, опубликованной в первом в этом году номере журнала «Правоведение» СПбГУ. Он объяснил, что такое решение идет вразрез с Римским статутом, на основе которого и был создан МУС.

Как отметил Медведев, целью выдачи ордера на арест является предоставление МУС полномочий потребовать от стран — участниц Римского статута арестовать лицо, в отношении которого он выдан. Однако Путин пользуется иммунитетом как должностное лицо государства, напомнил политик.

Выдача подобного ордера и направление судом просьбы государству-участнику арестовать указанное лицо и передать его в распоряжение суда противоречат ст. 98 статута, — сказал Медведев.

Ранее зампред Совбеза высказался об ответе президента Соединенных Штатов Дональда Трампа украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на его заявление о статусе Крыма. Хозяин Белого дома обвинил политика в попытке помешать мирным переговорам с Россией. По мнению Медведева, критика Трампа в адрес Зеленского была долгожданной.