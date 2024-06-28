Медведев обвинил премьера Эстонии в «ядерной русофобии» Медведев: Каллас соединила черты ядерной русофобии и бесконечной жажды наживы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале обвинил премьер-министра Эстонии Каю Каллас в «ядерной русофобии». По его словам, она сочетает в себе эту черту с другой, важнейшей для европейского политика. Речь идет о бесконечной жажде наживы.

В Кае прекрасно соединились две важнейшие для успешного европейского политика черты: ядерная русофобия и бесконечная жажда наживы. Пока она в истерике орала на всю страну про русскую угрозу, ее собственный муженек Арво Халлик, один из хозяев транспортной фирмы, с немалой выгодой вел дела с российскими компаниями. И за 2022–2023 годы наколотил около €1,5 млн, — написал Медведев.

По его словам, в свое время Каллас инвестировала в бизнес супруга €350 тысяч. По версии самого премьера, она просто «одолжила» эту сумму. Медведев отметил, что когда эти факты всплыли, разъяренное эстонское общество попыталось призвать Каллас к ответу. Однако та «хладнокровно наврала» публике, что «ничего не знала и очень сожалеет», но в отставку не уйдет.

Также Медведев напомнил, что Каллас является автором известной нацистской фразы «посещение Европы — это не право, а привилегия». Он также оценил нового генсека Североатлантического альянса. Должность занял Марк Рютте. Зампред Совбеза подчеркнул, что он является «весьма специфическим парнем», который люто ненавидит Россию.