Медведев обвинил недружественные страны в превознесении фашистских палачей

Фото: Пресс-служба Президента РФ/РИА Новости

Дмитрий Медведев

Недружественные России страны пытаются сейчас уничтожить память о борьбе с нацизмом и героях Великой Отечественной войны, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 80-летию победы в Сталинградской битве. По его словам, которые приводит ТАСС, мероприятия, связанные с датами главных сражений Великой Отечественной войны, — это возможность напомнить всему миру, что историческую правду никто не в силах уничтожить и «вывернуть наизнанку».

Как известно, в недружественных государствах максимально сегодня стараются вытравить память о героях, которые разбили гитлеровские войска, разрушают памятники, повсеместно причем, на все лады превозносят фашистских палачей и их пособников. В одних странах это просто напрямую делается, а в других странах, в том числе в государствах, которые раньше относились именно к соответствующему гитлеровскому пакту, просто стыдливо закрывают глаза, как будто ничего не происходит, — сказал политик.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова назвала вакханалией ситуацию с уничтожением памятников советским воинам в Латвии и заявила, что Москва решительно осуждает действия властей республики. По ее словам, националистическая правящая верхушка Латвии в очередной раз продемонстрировала, что «сведение исторических счетов с Россией и русскоязычными жителями является смыслом ее существования».