Медведев показал альтернативную формулу мира для «нацистской своры» в Киеве Медведев показал кадр с казнью фашистов в 1943 году и назвал его формулой мира

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев показал альтернативный вариант формулы мира «для киевской нацистской своры». В своем Telegram-канале он опубликовал кадр с харьковского судебного процесса над немецкими военными преступниками в 1943 году. На изображении смертельный приговор в отношении фашистов приводят в силу. По его словам, такой исход «уготован» тем, кто причастен к обстрелам российской территории, а также западным политикам, которые это поддерживают.

И там же будут болтаться ублюдки, обстреливающие мирных жителей наших городов, и с ними изображающий из себя президента несуществующей страны Латвии ничтожество по фамилии [Эдгар] Ринкевичс, пожелавший смерти России. Memento mori («Помни о смерти» с латинского. — NEWS.ru), — написал Медведев.

Ранее зампред Совбеза заявил, что предлагаемая президентом Украины Владимиром Зеленским «формула мира» вызывает у него «чувство брезгливости, переходящее в ощущение стыда». Вместо этого он предложил российский сценарий завершения конфликта, предполагающий полную и безоговорочную капитуляцию Киева.

Депутат Дмитрий Новиков назвал выпад Медведева политическим троллингом. По словам политика, медведевский план по достижению мирного соглашения между Россией и Украиной выглядит блестяще, однако нетрудно представить, как к нему отнесутся те, кому он был адресован.