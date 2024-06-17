Медведев обратился к БРИКС с одной просьбой Медведев призвал БРИКС отстаивать принципы международного права

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Страны — участницы БРИКС должны отстаивать принципы международного права, обозначенные в Уставе ООН, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании международного межпартийного форума «Единой России» в рамках «БРИКС плюс». Он утверждает, что также важно мешать любым попыткам вольно интерпретировать эти правила и навязывать «дискриминационный миропорядок».

Нам необходимо последовательно отстаивать основополагающие принципы международного права, которые закреплены в Уставе ООН, и решительно противодействовать любым попыткам произвольно их интерпретировать, в том числе навязывать мировому большинству аморфный, дискриминационный так называемый миропорядок, основанный на правилах, которые выгодны лишь отдельным западным государствам, — объяснил Медведев.

Ранее министр иностранных дел Таиланда Марит Сангиемпхонг передал официальное письмо о намерении королевства вступить в БРИКС российскому коллеге Сергею Лаврову. По данным МИД РФ, это произошло 11 июня после заседания Диалога БРИКС с развивающимися странами, который состоялся в Нижнем Новгороде.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что Россия будет содействовать плавному включению новых участников БРИКС. Глава государства пообещал принять необходимые меры к саммиту международной организации, который пройдет в Казани в 2024 году.