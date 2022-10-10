Помощник Медведева — о розыске СБУ: хотят знать о трепанации черепа Помощник Медведева Осипов считает, что в СБУ хотят узнать о трепанации черепа

Фото: SBUkr/t.me

Объявление в розыск СБУ зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева говорит о том, что сотрудники Службы безопасности хотят побольше узнать о трепанации черепа, передает РИА Новости слова его помощника Олега Осипова. Ранее Медведев уже предлагал сделать трепанацию черепа президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Понятно почему объявили в розыск. Им понадобилась консультация о трепанации черепа, — считает Осипов.

Ранее СБУ объявила Медведева в розыск. Его разыскивают по ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны). Самостоятельно замглавы Совбеза эту информацию не комментировал. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным уголовным преследованием замглавы Совбеза.

До этого Медведев прокомментировал заявление Зеленского о том, что страны НАТО «должны нанести превентивные удары по России, чтобы сделать невозможным применение ядерного оружия президентом Владимиром Путиным». В своем Telegram-канале он написал следующее: «Этому идиоту психиатры должны сделать превентивную трепанацию черепа. Пока он не натворил ещё больших бед для своего народа и всех остальных».