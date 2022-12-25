Медведев: новые договоренности по разоружению нереальны и не нужны

Фото: MIT Russia/via Globallookpress.com

Дмитрий Медведев

Заместитель руководителя Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в статье для «Российской газеты» заявил, что новые договоренности по разоружению сейчас нереальны и не нужны. Тем не менее чем быстрее Россия получит гарантии безопасности, тем быстрее ситуация придет в норму.

Новые договоренности по разоружению в настоящий момент нереальны и не нужны. Чем быстрее будут получены гарантии максимальной безопасности, которые устраивают нашу страну, тем быстрее нормализуется ситуация. Если же мы их не получим, напряжение будет сохраняться неопределенно долго, — заявил Медведев.

В этом случае, отметил политик, «мир продолжит балансировать на грани третьей мировой войны и ядерной катастрофы». Россия сделает все, чтобы их не допустить.

По словам Медведева, единственное, что сегодня останавливает врагов РФ, это понимание, что Россия будет руководствоваться основами государственной политики в области ядерного сдерживания. В случае возникновения реальной угрозы Москва будет действовать по ним. Беда в том, что впоследствии никто не разберется, что это было — ответно-встречный удар или превентивный, отметил политик.

Это, конечно, пугает западных благодетелей, которые долгое время внушали украинскому политическому сброду иллюзию неуязвимости и безнаказанности в обмен на полное послушание. Поэтому западный мир и балансирует между жгучим желанием максимально унизить, обидеть, расчленить и уничтожить Россию, с одной стороны, и желанием избежать ядерного апокалипсиса — с другой, — подчеркнул Медведев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что события последних месяцев позволили ему убедиться в том, что 99,9% россиян готовы все положить в интересах Родины. Глава государства подчеркнул, что РФ является особенной страной, в которой живут особые люди. Он сделал акцент на том, что это «подтверждается на протяжении всей истории существования России».

Французский политик, экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что поездка президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон для переговоров с американским коллегой Джо Байденом может быть предвестником третьей мировой войны. По его словам, США и Украине нужна мировая война для «приумножения» собственной славы, а также для уничтожения европейских стран. Политик отметил, что Вашингтон таким образом хочет сохранить гегемонию доллара на планете.