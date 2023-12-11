Медведев не стал вступать в чат школьников, потому что пишет «жесткие вещи»

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отказался вступать в чат школьников и студентов «Приятные люди», куда его пригласила координатор партпроекта «Новая школа» Алена Аршинова. Политик отметил, что он привык писать в соцсетях «жесткие вещи». По словам Медведева, чата начнут бояться после нескольких его публикаций, передает ТАСС.

Ну, глядя на вас всех, люди вы приятные, другого пока сказать не могу. <...> Вы же знаете, я всегда жесткие вещи всякие пишу. Там напишу чего-нибудь, потом к вам будут бояться заходить, — отметил Медведев на встрече со школьниками и студентами в преддверии Дня Конституции.

Аршинова уточнила, что в чате ведется обсуждение различных процессов, связанных с обучением. По ее словам, сейчас участники группы начали разбирать учебник по истории. Медведев отметил, что лично просмотрел книгу. По словам политика, листать ее было очень интересно.

Медведев также рассказал школьникам об отношениях России и Запада, отметив, что большое число стран начали против Москвы военный конфликт. По его словам, сейчас «драматичное время», однако оно благоприятно для получения знаний.