Есть у не очень здоровых людей такое свойство – наделять других своими фобиями и проблемами. <...> Нелепая опереточная фигурка в зеленой засаленной футболке зависит на 1000% от натовского оружия и западных денег. Без них ни Украина, ни он со своей камарильей не просуществуют и дня. Это существо даже не клоун уже, а просто цирковая собачка. <...> А что? Ведь легендарная Моська была прославлена в веках своей недюжинной силой и отчаянной храбростью прежде всего благодаря кипящим в ней гормонам, уличным зевакам и терпению слона, — написал Медведев.