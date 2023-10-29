Медведев назвал «впавшую в маразм» Европу злейшим врагом России Медведев назвал Европу злейшим врагом России и спрогнозировал ее исчезновение

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Европа не только потеряла Россию как стратегического партнера и соседа, но и стала злейшим ее врагом, сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на странице во «ВКонтакте». По его мнению, в скором времени европейские страны потеряют поддержку со стороны Соединенных Штатов, которые «выставят впавшую в маразм бабку на холодную улицу».

Россия как предсказуемый партнер Европы. Мы теперь даже не соседи, а настоящие враги. И теперь ЕС бредит о полной непредсказуемости России, строит безумные конспирологические теории, тратит астрономические суммы на поддержание своей безопасности, — заявил Медведев.

Он добавил, что Европа приближается к окончательному «дегенеративному вырождению» и в скором времени ее не будет. Медведев подчеркнул, что Вашингтон лишил Евросоюз многих источников существования.

[Европу] безжалостно ограничил в правах толстомордый заокеанский родственник, которому она безоглядно доверяла. <...> Скоро просто выставит впавшую в маразм бабку на холодную улицу, безжалостно захлопнув за ней дверь в ее же собственном доме, — написал зампред Совбеза.

Ранее Медведев заявил, что мир катится в глубочайшую пропасть под влиянием США. Он отметил, что Запад принимает решения, демонстрирующие утрату остатков совести и необратимое ментальное расстройство.