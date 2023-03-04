Медведев назвал троллингом планы немцев строить танковый завод на Украине

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале расценил как троллинг планы немецкой компании Rheinmetall запустить производства танков Leopard на Украине. Он добавил, что Москва ответит должным образом, если танковый завод все-таки появится на территории соседней страны.

Сообщение о строительстве концерном Rheinmetall танкового завода в Малороссии напоминает примитивный троллинг киевского режима. Если все-таки фрицы решат строить по-настоящему (хотя они люди вроде прагматичные), ждем с нетерпением, — написал Медведев.

Он добавил, что российская сторона отметит данное событие салютом из «Калибров» и других «пиротехнических устройств».

О планах запустить производство танков Leopard на Украине ранее рассказал глава Rheinmetall Армин Паппергер. Он пояснил, что определенная договоренность по данному вопросу уже есть, окончательно судьба сделки должна решиться в ближайшие месяцы. По словам бизнесмена, строительство танкового завода обойдется в €200 млн, ежегодно он сможет выпускать до 400 единиц бронетехники.