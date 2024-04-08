Медведев назвал соучастников теракта в «Крокусе» Медведев назвал глав США, Франции и ФРГ соучастниками теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Лидеры США, Великобритании, Франции и Германии являются соучастниками теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», за которым стоит Украина, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в соцсети Twitter (Х). Очевидно, что атака не связана с ИГ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), резюмировал он.

Почтенные лидеры США и стран Европы, — иронически обратился Медведев, — вам недостаточно заявлений террористов, рассказавших об обещанном в Киеве миллионе рублей и <...> окне на границе России и Украины? Теракт все еще заказан ИГ? Настоящие наниматели — бандеровские ублюдки, ваши выкормыши, — отметил зампред.

Ранее Медведев сообщил, что исполнителей теракта, произошедшего в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта, нельзя назвать религиозными фанатиками, готовыми умереть за веру. По его словам, они не имели соответствующей атрибутики. Медведев подчеркнул, что эти преступники являются примитивными наемными убийцами, нанятыми за относительно небольшие деньги для совершения теракта.

Вместе с этим зампред Совбеза обвинил в пособничестве террористическому акту в «Крокус Сити Холле» президента Франции Эммануэля Макрона. Слова и поступки политика доказывают причастность того к трагедии, констатировал политик.

Макрон же известил, что Франция обладает полезной информацией об организации теракта. Газета The Washington Post писала, что Вашингтон за две недели до теракта предупредил Москву о готовящейся атаке в концертном зале.