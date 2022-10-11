Медведев назвал последствия поставок «психам в Киеве» дальнобойных РСЗО Медведев: поставки Украине дальнобойных РСЗО — самый быстрый путь эскалации конфликта до мировой войны

Фото: Артем Соболев/NEWS.RU

Поставки Киеву нового вооружения приведут к эскалации конфликта на Украине до необратимых последствий мировой войны, написал в Telegram заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он призвал американских политиков задуматься об этом.

Самый быстрый путь эскалации конфликта на Украине до необратимых последствий мировой войны — поставка психам в Киеве РСЗО повышенной дальности. Престарелые руководители вашингтонского обкома и выскочки из НАТО должны хоть изредка включать свои размягчившиеся мозги, — написал Медведев.

Он также прокомментировать слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что победа России в украинском конфликте будет означать поражение Альянса. По словам Медведева, это заявление — прямое подтверждение участия НАТО в войне против РФ.

Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко призвал лидеров стран ЕС и США нарастить поставки вооружения ВСУ. По его словам, Киеву необходимо в три раза больше РСЗО HIMARS, а также в пять раз больше танков, бронетехники и в десять раз больше машин.

Посол Украины в США Оксана Маркарова, в свою очередь, заявила, что Киев и Вашингтон продолжают обсуждать вопрос поставок вооружений, радиус действия которых превышает возможности РСЗО HIMARS. Речь идет в том числе и о ракетах с дальностью поражения более 100 километров.

В МИД России предупредили, что американские поставки вооружений Украине приближаются к опасной черте прямого военного столкновения РФ и НАТО.