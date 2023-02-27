Медведев назвал причины, по которым Запад вынудил Россию начать СВО Медведев: навязчивое желание Запада растерзать РФ привело к СВО

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Дмитрий Медведев

К необходимости проведения специальной военной операции на Украине привели пещерная русофобия западных стран и их желание растерзать Россию. Об этом в статье для газеты «Известия» заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он также отметил, что, несмотря на желание Запада, развалить Россию так же легко, как СССР, не получится.

Мудрые предшественники нынешних безмозглых западных политиканов говорили так: «Deus quos vult perdere dementat prius» — кого Бог хочет наказать, того сначала лишает разума. Именно эта безумная истерика, навязчивое желание растерзать нашу страну и привели в конечном счете к специальной военной операции, — написал чиновник.

Медведев также подчеркнул, что Запад заблуждается в том, что развалить РФ можно будет без каких-либо проблем, как это было с СССР. Подобные представления он назвал «бредовыми иллюзиями», заявив, что вопрос существования России будет решен «вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации».

Ранее Медведев заявил, что России важно достичь всех целей специальной военной операции и как можно дальше отодвинуть границы угроз. Политик написал в своем Telegram-канале, что необходимо «уничтожить неонацизм дотла». Медведев также указал, что западные страны хотят «максимально ослабить Россию» и не заинтересованы в завершении конфликта.