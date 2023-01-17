Медведев назвал позорищем обсуждение в Давосе поставок танков Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал позорищем обсуждение поставок танков Украине на форуме в Давосе. В своем Telegram-канале он написал, что президент Польши Анджей Дуда формирует западную коалицию для отправки бронетанковой техники Украине.

Какое же позорище, если не сказать грубее. Есть емкое русское слово на ту же букву. На давосском форуме обсуждают... поставку танков на Украину. Там эта польская дуда заявила, что собирает коалицию западных стран для поставки бронетанковой техники Киеву, — написал Медведев.

По словам политика, Варшава надеется на то, что «танковая коалиция» приблизит раздел Украины на части. Однако в этом случае, считает Медведев, нужно создавать не коалицию, а коллективную бумагу, в которой будет говориться о «капитуляции прогнившего киевского режима в целях сохранения людей» и о будущей конфигурации того, что останется от Украины.

Ранее газета The Independent сообщила со ссылкой на источники на Даунинг-стрит, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял решение об отправке на Украину танкового батальона. Издание отмечало, что вскоре в Восточную Европу будет доставлена группа из четырех танков Challenger 2, затем Британия отправит еще восемь танков.

Ранее стало известно, что власти Германии в ближайшее время обнародуют решение по вопросу поставок танков Leopard Украине. С высокой долей вероятности оно будет одобрено. Власти ФРГ, предположительно, дадут ответ до заседания контактной группы по поддержке Украины на авиабазе США в Рамштайне, запланированного на 20 января.