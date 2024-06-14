Медведев назвал посредника по Украине в 2022 году, упомянутого Путиным Медведев: посредником по Украине в 2022 году был экс-премьер Израиля Беннет

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Нафтали Беннет

Иностранный руководитель, которого упомянул президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД в контексте переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине в 2022 году, был действовавший на тот момент премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, именно экс-глава кабмина еврейского государства был посредником в переговорах, посещавшим Москву.

Кстати, упомянутый В. В. Путиным иностранный руководитель, посетивший в марте 2022-го Москву, — это не кто иной, как израильский премьер Нафтали Беннет, — написал Медведев.

По его словам, после беседы с Путиным Беннет направился в Киев, но украинская сторона тогда «просто послала» израильского премьера, обвинив его в работе на Кремль. Зампред Совбеза оценил как идиотское решение Киева отвергнуть тогдашние предложения о мире, которые были сделаны «на лучших для них условиях».

Ранее Владимир Путин заявил, что на состоявшихся в 2022 году переговорах Москве и Киеву удалось достичь обоюдовыгодных договоренностей и решить сложные вопросы. Он добавил, что Украина сама приостановила диалог. По его словам, 5 марта 2022 года с Россией вел переговоры высокопоставленный посредник, обещавший договориться с лидерами Запада. После переговоров в Москве посредник отправился в Киев. Однако там его усилия отвергли и обвинили в пророссийской позиции.