Медведев назвал переговоры с властями Украины бессмысленными

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия борется не с народом Украины, а с киевским режимом, на котором лежит ответственность за множество загубленных жизней. Любые переговоры с ним бессмысленны, отметил он в статье, опубликованной «Российской газетой».

Россия не раз и не два подчеркивала: мы боремся не с украинским народом, а с засевшей в Киеве нацистской сволочью, захватившей власть в результате государственного переворота. Наши враги при этом в средствах не стесняются, на их совести (хотя вряд ли к ним применимо это слово) — тысячи разрушенных домов, загубленных жизней, беженцев и обездоленных людей, — подчеркнул зампред Совбеза РФ.

Медведев добавил, что именно поэтому бессмысленность переговоров с марионеточным киевским режимом стала понятна еще в прошлом году.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что враги России, в отличие от Украины, находятся не в пределах одной страны, именно поэтому государство наращивает производство наиболее мощных средств поражения. Он указал, что противниками Москвы являются страны Европы и Северной Америки, а также Япония, Австралия и Новая Зеландия, в связи с чем ей намного сложнее, чем Киеву.