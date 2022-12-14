Медведев назвал главу Латвии недопрезидентом

Фото: Markus Scholz/dpa/Global look Press

Эгилс Левитс

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал глупым человеком и недопрезидентом главу Латвии Эгилcа Левитса, передает РИА Новости. По словам политика, глава республики собрался судить страну, которая является членом Совбеза ООН и обладает «триадой стратегических ядерных сил», в то время как у Риги нет ни армии, ни своей экономики.

Какой-то недопрезидент марионеточного маленького соседнего государства, не имеющего ни своей армии, ни своей экономики, собрался судить великую державу — постоянного члена Совбеза ООН, обладающую триадой стратегических ядерных сил, — заявил Медведев.

Замглавы Совбеза РФ предложил Левитсу представить себе последствия, если такая, страна как Россия «обидится на него лично». Кроме того, Медведев посоветовал латвийскому лидеру спросить граждан республики, «хотят ли они конфронтации с РФ еще и по этому поводу».

Ранее Левитс предложил создать «Рижский трибунал» по Украине. Он считает, что суд мог бы стать «вторым Нюрнбергским процессом», но пройти в гибридном варианте с частичным участием Киева.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что идея Еврокомиссии о создании международного трибунала по Украине не нашла поддержки со стороны министров иностранных дел стран — членов ЕС. Он уточнил, что полемика о создании юридических институтов по типу Международного уголовного суда не принесла конкретных результатов.