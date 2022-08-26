Медведев назвал Макрона хорошим медиком после поставленного диагноза НАТО

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Эммануэль Макрон

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал хорошим медиком французского президента Эммануэля Макрона, заявившего, что у НАТО наступила «смерть мозга». По словам политика, с ним трудно не согласиться. Медведев в интервью французскому телеканалу LCI также подчеркнул, что Франция умеет ставить медицинские диагнозы.

Франция умеет ставить медицинские диагнозы. Президент Макрон сказал, что у НАТО смерть мозга. Он хороший медик, мне трудно с ним не согласиться. И именно поэтому с ним можно на эту тему вести разговор, — сказал он.

Он добавил, что позиции России и Франции очень резко различаются, но как минимум диалог по линии лидеров продолжается, что правильно.

Президент Франции является рекордсменом по количеству телефонных переговоров с главой РФ Владимиром Путиным после начала спецоперации России на Украине 24 февраля. Мало кто из лидеров западных государств смог пообщаться по телефону с президентом России.

19 августа глава французского государства снова созвонился с Путиным. Президенты посвятили тему разговора ситуации на Украине, по большей части обстановке на Запорожской АЭС, которая периодически обстреливается украинскими войсками.