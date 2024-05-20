Медведев назвал лучшие гарантии для РФ Медведев назвал ракеты лучшей гарантией РФ в случае договора с Украиной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер»

В случае возможного заключения договора с Украиной лучшей гарантией его выполнения будет вооружение РФ, например, ракеты «Искандер», «Сармат» и другие, заявил ТАСС зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, Москва не сможет полагаться на надежность Киева или гарантии Запада.

Даже если какое-то компромиссное соглашение будет достигнуто, полной уверенности в его выполнении у нас не будет. Я об этом неоднократно говорил. Любой новоиспеченный «фюрер» украинского рейха по конъюнктурным причинам способен его разорвать в любой момент, — подчеркнул Медведев.

По его словам, в этом случае Москве не помогут никакие гарантии западных стран, более того, они и не будут их давать. Поэтому лучшее, на что может полагаться РФ, это на свое высокоточное вооружение, например, ракетные комплексы «Сармат», «Ярс», «Искандер», «Циркон», «Кинжал» и другие.

Ранее Медведев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение боятся проводить в стране выборы, потому что у их конкурентов, в том числе «условных (экс-главкома ВСУ Валерия) Залужного и (бывшего украинского президента Петра) Порошенко», будет слишком много преимуществ. По его словам, в случае проведения выборов нынешнему главе государства пришлось бы слишком много «поставить на карту».