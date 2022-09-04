Медведев заявил, что ФРГ ведет себя как враг России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Германия ведет себя как враг России и фактически объявила ей гибридную войну, написал заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. Так политик отреагировал на слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Москва является ненадежным поставщиком энергоресурсов.

Германия действует как враг России. И этот дяденька удивляется, что у немцев какие-то мелкие проблемы с газом, — написал Медведев.

Политик отметил, что Германия стала недружественной страной, ввела санкций «против всей экономики России и ее граждан», а затем начала поставлять летальное оружие, направленное против Вооруженных сил РФ.

«Обида» Шольца напомнила Медведеву детский анекдот, который заканчивался фразой «И они еще ругаются, что я ковырялся в носу...».

Ранее Шольц назвал Москву ненадежным поставщиком энергоресурсов и объявил о том, что поставки газа из РФ полностью прекратятся в декабре. По словам канцлера, Германия сможет пережить ближайшую зиму без поставок по «Северному потоку», так как газовые хранилища в стране «практически заполнены».

Ранее премьер-министр Саксонии Михаил Кречмер призвал спасти экономику ФРГ с помощью российского газа. По его словам, поставки голубого топлива из России «жизненно необходимы».