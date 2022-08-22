Медведев назвал единственного человека, моющегося в Европе Медведев: в Европе из-за энергокризиса полноценно моется только Шольц

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

В Европе из-за режима строгой экономии полноценно моется только канцлер Германии Олаф Шольц, предположил заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. Таким образом политик отреагировал на рекордную стоимость газа в ЕС, достигшую $2800 за тысячу кубометров.

Газ — 2800$ за тысячу кубометров. Режим строгой экономии. Полноценно моется, похоже, только Шольц, который ищет газ в Канаде, — написал Медведев.

Заместитель главы Совбеза России задался вопросом, как сильно поднимется стоимость голубого топлива в Европе к концу года. Он предположил, что цена на газ может достигнуть и трех, и четырех тысяч долларов.

Накануне во время дня открытых дверей в ведомстве канцлера Германии Олафа Шольца немецкие граждане поинтересовались, как часто он сам принимает душ. Под хохот присутствующих Шольц признался, что водные процедуры входят в список его ежедневных дел. До этого премьер-министр федеральной земли ФРГ Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман предложил соотечественникам ради экономии электричества и газа заменить душ обтираниями влажной тряпкой.

Сегодня, 22 августа, стоимость газа во время торгов подскочила почти на 13% и составила $2862. На открытии биржи сентябрьские фьючерсы торговались на уровне $2766,5, прибавляя 9% к расчетной цене предыдущего торгового дня, составлявшей $2538,8.