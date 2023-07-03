Постпред России при ШОС заявила об угасании гегемонии Запада

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Заседание Совета глав государств – членов ШОС в расширенном составе, 2022 г

Страны Запада постепенно лишаются доминирующего положения в мире, заявила на полях 11-ого Всемирного форума мира постоянный представитель России при Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Наталья Степкина. По ее словам, которые цитирует РИА Новости, одновременно с этим в разных странах формируется запрос на построение более справедливого мирового порядка.

Сегодня мир является свидетелем ухудшения глобальной безопасности и экономики, разрушения существующей системы глобального управления и ее институтов. В то время как коллективный Запад теряет свою доминирующую роль в формировании образа действий международного сообщества путем навязывания так называемого «порядка, основанного на правилах», наблюдается растущий импульс к построению более справедливого и многополярного мирового порядка, — сказала Степкина.

Она отметила, что страны Латинской Америки, Азии, Африки и Ближнего Востока хотят двигаться по своему собственному пути, и именно поэтому многие из них изъявили желание вступить в БРИКС. По словам постпреда РФ при ШОС, принципы, лежащие в основе сотрудничества БРИКС, основаны на соблюдении международного права, в частности устава ООН, а также взаимном уважении и учете интересов других государств. БРИКС не пытается навязать другим свое видение мира, и потому делается привлекательным союзом для многих стран мира, в отличии от Запада, уверена Степкина.

Ранее официальные заявки на членство в БРИКС направили Алжир, Бангладеш, Египет и Эфиопия. О заинтересованности в присоединении к содружеству уже заявляли Аргентина, Иран, Индонезия, Саудовская Аравия и Турция.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков ранее заявил, что количество государств, желающих вступить в ряды БРИКС, приблизилось к 20. По его мнению, это свидетельствует о существенной роли объединения на международной арене. Сами государства Рябков не назвал.