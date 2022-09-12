Медведев назвал «детской разминкой» нынешние требования России к Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал нынешние условия России для переговоров с Украиной «детской разминкой». Так он отреагировал на заявление главы Украины Владимира Зеленского, который сообщил, что не намерен вести переговоры с Россией, выдвигающей ультиматумы. В своем Telegram-канале Медведев подчеркнул, что в будущем нужна тотальная капитуляция киевского режима на условиях России.

Нынешние «ультиматумы» — детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России, — подчеркнул Медведев.

Ранее президент Украины заявил, что в данный момент не готов вести переговоры с Москвой, поскольку отказывается разговаривать «с теми, кто выдвигает ультиматумы. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров 11 сентября заявил, что Россия не отказывается от диалога с Украиной, однако чем больше он откладывается, тем сложнее будет Москве и Киеву договориться. Министр добавил, что Украина продолжает навязывать свои условия диалога.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также говорил, что Россия готова и хочет решить ситуацию на Украине дипломатическим путем на своих условиях. Эти условия, по его словам, не менялись: Донбасс должен быть освобожден, также должны быть созданы условия, гарантирующие безопасность России.