Медведев назвал действия «наглых британцев», которые приведут к войне с РФ Медведев: размещение контингента Британии на Украине будет объявлением войны РФ

Фото: kremlin

Дмитрий Медведев

Официальное размещение военного контингента Великобритании на Украине будет объявлением войны России, заявил в Telegram-канале зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Так он прокомментировал соглашение Лондона и Киева в сфере безопасности.

Британский премьер Риши Сунак приехал в Киев для подписания «исторического соглашения в сфере безопасности». <...> Надеюсь, наши извечные враги, наглые британцы, понимают, что размещение их официального воинского контингента на Украине будет означать объявление войны нашей стране, — написал Медведев.

12 января правительство Соединенного Королевства сообщило, что Украина и Великобритания заключат двусторонний договор в области безопасности. Подписание соглашения состоится во время визита премьер-министра Риши Сунака в Киев.

В тексте говорится, что Британия будет первым государством из G7, которое заключит конкретный договор по безопасности с Украиной. В заявлении уточняется, что соглашение может стать первым шагом в развитии «непоколебимого столетнего партнерства» Лондона и Киева.

Так, речь идет об обмене разведывательной информацией, кооперации в оборонной промышленности, обучении медиков и военных и других сферах. Помимо этого, договор предусматривает быструю и долгосрочную помощь Украине в области обороны.