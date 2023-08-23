Медведев назвал четыре урока, которые следует «усвоить Западу» Медведев: территория бывшего СССР стала для США страной невыученных уроков

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Западу давно следовало бы усвоить несколько уроков, основанных на ошибках, допущенных им в отношении бывших территорий СССР, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье для газеты «Аргументы и факты», посвященной событиям 2008 года в Южной Осетии. Он выделил четыре основных «урока».

Для США и их приспешников территория бывшего Союза — это «страна невыученных уроков», которые давно бы пора усвоить. Как школьникам красной ручкой в тетради — подчеркнуть самые глупые и позорные ошибки и больше их не повторять. Ведь за эти чудовищные провалы миллионы людей по-прежнему расплачиваются неимоверно дорогой ценой, — указал Медведев.

Первым уроком для Запада политик назвал запрет «ставить на фриков». В качестве примера он привел экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, «неадекватность которого была всегда очевидна», но который, тем не менее «получил от заокеанского хозяина карт-бланш на силовую операцию по захвату Южной Осетии». По мнению Медведева, то же самое сейчас происходит на Украине.

Урок номер два, по версии зампреда Совбеза РФ, — «нельзя ставить на русофобию». Главная цель при этом, по словам Медведева, нанести вред России, а в идеале — ослабить и уничтожить страну.

Третьим уроком для Запада политик назвал запрет «ставить на ложь». Он заявил, что американцы любят говорить о своей приверженности правилам «честной игры» и ссылаться на международные, но «ровно до тех пор, пока им это выгодно». Сейчас же, по мнению Медведева, «Запад буквально тонет в своем лицемерии», в результате чего США оказались «расколоты по вопросу Украины».

Четвертым уроком Медведев назвал силу и то, что на нее нельзя ставить.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что поражение Запада на украинском направлении неизбежно. Он отметил, что западные страны не пойдут на активное участие в украинском конфликте, и в скором времени для них сложившаяся ситуация станет затратной и неактуальной. Он также назвал спецоперацию экзистенциальным конфликтом. Медведев подчеркнул, что нынешнее террористическое украинское государство должно быть уничтожено дотла.