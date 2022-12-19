Медведев назвал британских политиков «редкими лицемерами»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал британских политиков «редкими лицемерами». В Telegram-канале политик объяснил свои слова тем, что утверждения официальных лиц Великобритании противоречат друг другу. Лондон, пишет Медведев, продвигает ту точку зрения, при которой переговоры с Москвой и их условия — исключительная прерогатива Киева, однако на деле просит Россию убрать войска с территории Украины.

Все британские политики редкие г-ки и лицемеры. Вот молодой премьер с ранее нехарактерной для Туманного Альбиона фамилией выдал: пока Россия не выведет войска с территории Украины, никаких переговоров быть не может. И это при том, что везде, кстати и некстати, из всех утюгов англосаксы несут: мол, сами украинцы будут решать, вести им переговоры с нами или нет. Получается ложь, двуличие и запредельный цинизм, — написал Медведев.

Политик попросил британцев «свалить» с Мальвинских (Фолклендских) островов, права на которые оспариваются властями Аргентины. Медведев также поздравил аргентинскую сборную с победой в финале Чемпионата мира и пожелал Буэнос-Айресу экстраполировать спортивные успехи на внешнюю политику.

Лучше пусть британцы, наконец, свалят с Мальвинских островов и вернут их аргентинцам. Фолкленды — это не Британия, а Аргентина! А сборную Аргентины — с заслуженной победой в футболе. Так держать и в сфере внешней политики, — заключил Медведев.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил на саммите Объединенных экспедиционных сил в Риге, что переговоры о прекращении огня на Украине не имеют смысла, пока российские войска находятся на территории республики. По его словам, прекращение огня будет использоваться Россией для перегруппировки и укрепления войск.