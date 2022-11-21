Медведев назвал бесценным опыт Кубы по противодействию санкциям США

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Мигель Диас-Канель и Дмитрий Медведев

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал бесценным опыт Гаваны по противодействию американским санкциям. Он заявил на встрече с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем, что сотрудничество двух стран продолжится, невзирая на рестрикции, передает ТАСС.

Мир очень сложный, наши страны находятся под бесконечным потоком санкций, ограничений. И в этом смысле у нас есть чем обменяться, тот опыт, который накоплен Кубой, носит бесценный характер, — сказал Медведев.

Зампредседателя Совбеза РФ также отметил, что во время визита Диас-Канеля «будут обсуждаться самые разные вопросы» как на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным, так и во время бесед с парламентариями. По его словам, такие многоаспектные контакты и консультации станут свидетельством дружественных отношений между двумя странами, которые насчитывают уже много десятилетий..

Профессор кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец ранее заявил, что темой встречи Диас-Канеля и российского лидера станет экономическое сотрудничество, включая взаимодействие Кубы с РЖД, совместную работу в области металлургии, автомобильного производства и геологоразведки. Кроме того, на 22 ноября у кубинского президента запланировано участие в открытии памятника экс-главе Госсовета Кубы Фиделю Кастро.

19 ноября Диас-Канель прибыл в Москву с официальным визитом.