Медведев назвал Байдена умственно отсталым стариком и позором США

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Президент США Джо Байден зря вспомнил одного из своих предшественников Франклина Рузвельта, поскольку это сравнение явно не в его пользу, написал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в американской соцсети Twitter (X). В своей публикации он подчеркнул, что Рузвельт, будучи в инвалидном кресле, вывел США из депрессии, в то время как «умственно-отсталый старик Байден решил затащить человечество в ад». Действующего главу Белого дома он назвал позором США.

При этом Медведев отметил, что нынешний глава Белого дома всячески пытается спровоцировать третью мировую войну, а Рузвельт вместе с союзниками и СССР боролся за мир.

Байден сравнил себя с Франклином Делано Рузвельтом. Это так себе сравнение. Очевидно, оно не в его пользу. <...> Он — позор Соединенных Штатов, — написал политик.

Байден сравнил себя с Рузвельтом, который сражался с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером, во время обращения к конгрессу 7 марта. По заверениям главы Белого дома, его цель — убедить американский народ и конгресс в том, что нынешние времена не легче, поскольку демократия и свобода за границей, как считает Байден, подвергается нападкам со стороны РФ.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что ежегодное обращение Байдена к конгрессу является позором для всей Америки. Политик не исключил, что это могла быть «самая гневная и лишенная сострадания» речь за всю историю США.