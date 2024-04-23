Медведев назвал актуальные приоритеты правительства РФ Медведев: приоритетом для РФ сегодня стали меры противодействие агрессии извне

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Для правительства России приоритетными сегодня являются меры по максимально эффективному противодействию агрессии извне, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при Президенте по науке и образованию, передает РИА Новости. По его словам, государство старается использовать для этого потенциал во всех областях.

Естественным приоритетом для государства сегодня становятся те меры, которые позволяют полностью использовать наш потенциал во всех областях и, конечно, максимально противодействовать давлению и даже, скажем прямо, агрессии, которую мы сейчас испытываем, — подчеркнул Медведев.

В комплекс задач входят меры, выходящие за рамки оборонных нужд, обратил внимание политик. К их числу представитель Совбеза РФ приписал налаживание систем импортозамещения, совершенствование системы подготовки специалистов и расширение международного сотрудничества со странами-партнерами.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что слова министра обороны США Ллойда Остина о возможности прямого столкновения России и НАТО являются прямой угрозой государству. Как отметила дипломат, подобные мысли являются безумными и показывают, какая страна является настоящим агрессором.