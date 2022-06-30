Медведев напомнил слова Черномырдина о вступлении Турции и Украины в ЕС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев напомнил слова бывшего российского премьера Виктора Черномырдина, что вступление Украины в ЕС возможно только после Турции, которая, в свою очередь, не вступит туда никогда. Слова Медведева на Петербургском международном юридическом форуме приводит РИА Новости.

[Черномырдина] где-то там журналисты поймали и спрашивают: «А когда Украина вступит в ЕС?» Он моментально ответил, совершенно не думая: «После Турции». А, говорят, когда Турция? — «А Турция — никогда». Ну, вот мне кажется, это актуально до сих пор, — сказал Медведев.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер ранее заявил, что предоставление Украине статуса кандидата в ЕС ещё не означает начала переговоров о вступлении, так как Киеву придётся пройти большой путь и провести огромную работу. Кроме того, присвоение статуса Украине не означает втягивания остальных участников ЕС в украинский кризис.

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что некоторые страны-кандидаты «ждут очереди» в ЕС еще с советского времени. Так, Турция пытается добиться вхождения в ЕС с 1987 года, Северная Македония — с 2004 года, Черногория — с 2008 года, Албания и Сербия — с 2009 года. Сама же Украина не будет принята в Евросоюз, поскольку для нее характерны тотальная коррупция, разгул преступности, олигархическая власть и разрушенная экономика страны.