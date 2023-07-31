Медведев напомнил о нравах Средневековья после выходки украинской саблистки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нарушать правила спортивных соревнований недопустимо, написал в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев после инцидента с украинской саблисткой Ольгой Харлан, которая отказалась пожать руку россиянке Анне Смирновой. Также он напомнил о средневековых наказаниях за подобные проступки.

Тут все спорят, как нужно вести себя во время спортивных соревнований. Например, надо ли пожимать руку соперникам. Например, во время ЧМ по фехтованию. Я не знаком с правилами саблистов. Но нарушать правила нельзя. Ни в коем случае. В Средние века за это просто рубили голову. У нас четвертовали. Как-то так, — написал Медведев.

Харлан 27 июля выиграла поединок 1/32 финала чемпионата мира в Милане у Смирновой со счетом 15:7. После победы украинка отказалась от обязательного рукопожатия и покинула дорожку. Смирнова 45 минут ожидала соперницу для завершения боя согласно регламенту. Россиянка ушла после переговоров с официальными лицами. Позже в FIE сообщили о дисквалификации Харлан.

Ранее Ольга Харлан заявила, что готова встречаться с российскими спортсменами на арене, но жать руки не намерена. По ее словам, соответствующее разрешение ей дал глава Международной федерации фехтования Эммануэль Кациадакис. Вместо рукопожатий он предложил соприкоснуться с соперником клинками сабель.