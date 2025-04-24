Медведев напомнил МУС о воевавших в Афганистане американцах Медведев: МУС так и не предъявил обвинения воевавшим в Афганистане американцам

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Дмитрий Медведев

Международный уголовный суд все еще не предъявил ни одного обвинения военнослужащим армии Соединенных Штатов, участвовавшим в боевых действиях на территории Афганистана, написал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в статье, опубликованной в первом в этом году номере журнала «Правоведение» СПбГУ. По его мнению, МУС из органа международного правосудия превратился в орудие юридической войны.

«Почему-то» в поле зрения МУС упорно не попадали события в странах, где о справедливости, мире и гуманизме можно было только мечтать, но где свои интересы продвигали США и их союзники по Североатлантическому альянсу, — возмутился Медведев.

Зампред Совбеза добавил, что страны НАТО почти двадцать лет вели активные боевые действия на территории Афганистана, который присоединился к МУС еще в 2003 году. По информации СМИ, все это время государства совершали там военные преступления, однако Гаагский уголовный суд ни разу не заинтересовался произошедшим.

Вместе с этим Медведев высказался об ордере на арест президента России Владимира Путина, выданном МУС. По его мнению, этим решением суд противоречит сам себе. Политик объяснил, что оно идет вразрез с Римским статутом, на основе которого и был создан МУС.