Медведев напомнил Маску об «угрозе от России» Медведев в ответ на пост Маска про Иран и США с иронией напомнил об угрозе от РФ

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в соцсети Twitter (X) в ответ на шутку американского миллиардера Илона Маска про военные базы США вокруг Ирана попросил того не забывать и об угрозе со стороны России. Маск до этого опубликовал пост, в котором высмеял размещение баз на границах с Ираном. В записи указано, что Тегеран «хочет войны», так как «разместил свою страну» близко к военным базам Соединенных Штатов.

Точно! Но ведь есть еще и россияне, которые представляют угрозу для всего в мире! Не забывайте! — написал Медведев.

Ранее стало известно, что атаке беспилотных летательных аппаратов подверглась военная база США, расположенная в районе нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии. По имеющимся данным, на территории базы прогремели сильные взрывы.

Также сообщалось об ударе беспилотников по аэродрому Харраб-эль-Джейр в провинции Хасеке. Его используют американские силы, дислоцированные в Сирии. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Исламское сопротивление Ирака».

26 октября Al Mayadeen со ссылкой на источники сообщил, что шиитские вооруженные формирования «Исламского сопротивления Ирака» открыли огонь по военной базе США в сирийском Аш-Шаддади. Это произошло вскоре после обстрела другого американского объекта в Айн-эль-Асаде на западе Ирака. В результате атаки были ранены порядка 20 военнослужащих.