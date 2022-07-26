Медведев: Европу ждет тяжелая диарея от страха замерзнуть Медведев рассказал о зависимости Европы от российских энергоресурсов

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram прокомментировал желание европейских стран полностью отказаться от российских энергоресурсов. Медведев назвал действия Европы на Украине и против РФ «отвратительным коктейлем из высокомерного хамства, подростковой инфантильности и примитивной глупости». Он напомнил, что без российского топлива европейцев ждет холодная зима и очень тяжелые последствия для экономики.

Жовто-блакитная истерика спровоцировала тяжелую диарею от страха замерзнуть в своих стылых жилищах, глядя в заиндевевшее окно на угасающие производства. Правда, лечиться от поноса европейские умники предлагают проверенным лекарством: наращиванием поставок оружия киевскому режиму и войной до победного конца. Ну-ну. Скоро придут холода, — написал Медведев.

«Газпром» 25 июля заявил, что остановит эксплуатацию ещё одной турбины на компрессорной станции «Портовая». Из-за такого шага российской компании поставки газа по «Северному потоку» с 27 июля не превысят 33 млн кубометров в сутки.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сообщила, что после заявлений российской компании страны ЕС готовятся к полному отключению от российских энергоресурсов.

Британский обозреватель Джейкоб Пол отметил, что на фоне этого в Европе «возникла паника».