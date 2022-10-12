Медведев назвал экс-главу ЦРУ старым дурнем и напомнил о ядерном оружии РФ

Фото: Al Drago - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Леон Панетта

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram назвал экс-директор ЦРУ Леона Панетта «старым дурнем» из-за его высказываний. Панетта ранее заявил, что США должны быть готовы использовать все военные средства, включая самолеты и крылатые ракеты, против России. Медведев напомнил, что в рамках программы ядерного сдерживания у РФ прописаны «ответные цели» в случае нападения.

А в Пиндостане еще один старый дурень нашелся, хоть и бывший, Леон Панетта, экс-директор ЦРУ и министр обороны <...> Он ведь сам отлично понимает, какие ответные цели внесены в программу российских сил ядерного сдерживания. И чего несет тогда такую пургу? Хотя отчасти понятно. 84 года, — написал Медведев.

Также Медведев добавил, что Пентагон «подарил» в этом году Украине оружия почти на $17 млрд и усомнился, что в США могут знать, где географически находится страна.

Пентагон подарил в этом году Украине оружия почти на 17 млрд долларов. Интересно, с учетом обширных географических познаний американцев, знают ли они точное место, где находится страна 404? — сообщил он.

Ранее бывший президент России отметил, что поставки Киеву нового вооружения приведут к эскалации конфликта на Украине до необратимых последствий мировой войны. Он призвал американских политиков задуматься об этом.

Он также прокомментировать слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что победа России в украинском конфликте будет означать поражение Альянса. По словам Медведева, это заявление — прямое подтверждение участия НАТО в войне против РФ.