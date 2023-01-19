Медведев предупредил о последствиях поражения ядерной державы Медведев: проигрыш ядерной державы в обычной войне может привести к ядерному конфликту

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Ядерные державы не проигрывают крупных конфликтов, от которых зависит их судьба, заявил в своем Telegram-канале замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, проигрыш имеющей ядерное оружие страны в «обычной войне» способен привести к ядерному конфликту, пусть Запад и считает, что поражение России в конфликте с Украиной приведет к миру.

Проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной. Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба. А ведь это должно быть очевидно любому человеку. Даже западному политику, сохранившему хоть какие-то следы интеллекта, — подчеркнул Медведев.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал военную поддержку Киева кратчайшим путем к достижению перемирия между Россией и Украиной. По его словам, мирные переговоры будут возможны лишь после того, как Россия поймет, что ей не достигнуть своих целей в конфликте.

В свою очередь американский журналист Дональд Кирк предположил, что поражение Украины в конфликте с Россией станет крайне болезненным для Запада и пополнит копилку военных неудач наряду с Вьетнамом и Афганистаном, чего он не может себе позволить. По словам автора, на Украине западные страны поставили на карту демократию и свободу, поэтому они должны помогать президенту Владимиру Зеленскому «во что бы то ни стало». Однако говорить о победе ВСУ не представляется возможным, считает он.