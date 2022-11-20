Медведев намекнул на «возвращение Киева» в ответ на планы «вернуть Крым» Медведев назвал Киев русским городом, в котором всегда думали и говорили по-русски

Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Дмитрий Медведев

Заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев в иносказательной манере в своем Telegram-канале ответил на угрозы Украины вернуть Крым. Политик напомнил, что Киев являлся столицей Древней Руси, малороссийским городом в составе Российской империи и республиканской столицей в составе СССР.

... Киев — просто русский город, в котором всегда думали и говорили по-русски. Чтобы было все предельно ясно, что и как надо возвращать...— написал Медведев.

При этом замглавы Совбеза указал на то, что цели таких заявлений ему понятны. По мнению Медведева, «разные тараканы, расплодившиеся в киевском инсектарии» пытаются подбодрить «ручных насекомых вокруг» и показать «хозяину инсектария», что они еще способны на «тараканьи бега за куском пищи».

Замглавы Совбеза также вспомнил пьесу «Бег» писателя Михаила Булгакова. Политик обратил внимание на то, что одного из героев драмы можно соотнести с заявлениями киевских властей.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о скором наступлении на Крым. Он подчеркнул, что страна обязательно вернет полуостров, однако не назвал точных сроков операции.