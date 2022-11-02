Медведев намекнул на возвращение в России смертной казни Медведев намекнул на отмену моратория на смертную казнь из-за диверсий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал гуманным действие моратория на смертную казнь в России, до этого приведя в пример диверсии и теракты на территории России. Он подчеркнул, что Россия является единственной страной среди крупнейших с ядерным оружием, где законом запрещается казнить людей за преступления. Политик напомнил, что во время Великой Отечественной войны «с саботажниками никто не цацкался».

В своем Telegram-канале экс-премьер указал, что на территории России стали действовать «жовто-блакитные» диверсанты из зарубежных стран, которые не согласны с политикой России.

Медведев возмутился такими действиями, поскольку Россия приняла у себя «этих уродов» и дала им возможность получить образование, а несогласные с позицией РФ иностранцы ответили терактами и диверсиями.

В пример зампредседателя Совбеза привел выведение из строя ряда железнодорожных объектов в Уфе.

Он также вспомнил о многочисленных поджогах военкоматов, за которым стояли «наши» граждане.

По мнению Медведева, не имеет значение, кто осуществляет диверсии, «свои или иностранные» граждане, всего лишь необходимо вспомнить, что руководство СССР делало с диверсантами в ходе ВОВ.

Приговор таким негодяям был [во времена Великой Отечественной войны] один — расстрел без суда и следствия. Прямо на месте преступления. Потому что если ты предатель, совершивший такое преступление в военное время, то у тебя нет ни возраста, ни национальности, ни даже права на защиту своей жизни, — убежден бывший премьер.

Смертная казнь на территории РФ, согласно Конституции 1993 года, «носила временный характер и была рассчитана лишь на некоторый переходный период» и более не применяется начиная с 16 апреля 1997-го. Вопрос об использовании смертной казни разъяснил Конституционный суд в 2009 году, когда норма о смертной казни осталась в национальном законодательстве, которое обладает меньшей правовой силой, чем Конституция и международные договоры.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждается вопрос о снятии моратория на смертную казнь.