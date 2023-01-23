Медведев: мир стоит на пороге третьей мировой войны Медведев: мир вплотную подошел к угрозе третьей мировой войны из-за агрессии США

Фото: kremlin.ru

Дмитрий Медведев

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил на заседании бюро высшего совета «Единой России», что мир вплотную подошел к угрозе третьей мировой войны из-за агрессивных действий США и их сателлитов, передает РИА Новости. По его словам, дипломатические институты переживают кризис.

Наша партия должна помочь людям в мире понять, что СВО, которая проводится, стала вынужденной и крайней мерой, ответом на подготовку агрессии со стороны США и их сателлитов. Очевидно, что из-за того, что происходило, мир вплотную подошел к угрозе третьей мировой войны. Притом что институты многосторонней дипломатии переживают очень серьезный кризис, — заявил Медведев.

Он напомнил, что ООН как ведущий мировой институт и другие международные площадки были созданы для разрешения спорных и конфликтных ситуаций. Однако сейчас, по мнению Медведева, они превратились в поле боя и противники РФ «пытаются заручиться большим количеством голосов в поддержку антироссийских инициатив».

Замглавы Собвеза России отметил, что в ход идет экономическое давление, шантаж и подкуп политических элит.

Ранее Медведев потребовал устранить антигосударственные силы из политического ландшафта.

При этом он допустил, что в мире будет создан новый военный альянс из тех стран, «которых достали американцы и свора их кастрированных псов». По мнению замглавы Совбеза, Запад готов долго изматывать РФ, «а еще лучше — уничтожить».