Медведев: мир катится в глубочайшую пропасть под влиянием США

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Мир под влиянием Соединенных Штатов продолжает скатываться в глубочайшую пропасть, заявил в Telegram-канале заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, на Западе принимают решения, которые свидетельствуют о необратимом ментальном расстройстве и об утрате остатков совести.

Мир, ведомый США, продолжает катиться в глубочайшую пропасть. Принимаются решения, которые явно свидетельствуют не только о необратимом ментальном расстройстве их носителей, но и об утрате остатков совести. Решения значимые и мелкие, но явно кричащие о болезни всего общества, — подчеркнул Медведев.

В качестве примера подобных решений политик указал на слова президента США Джо Байдена. Демократ ранее назвал «разумной инвестицией» деньги, выделяемые на приобретение дополнительного оружия для Украины и Израиля. По мнению Медведева, таким образом Белый дом направляет средства «на смерть других людей вдали от США».

Инвестиции в смерть ненужных людей — это разумно и хорошо. Тут нет слов. Это за гранью добра и зла. И это не просто деменция старого придурка, а вся философия их государственной жизни на протяжении столетий, — добавил зампред.

Ранее Медведев обратился с критикой к странам НАТО. Политик обратил внимание, что западное вооружение, которое поставлялось украинской армии, сейчас используется в Израиле. В свете этого Альянсу нужно осознавать, что в будущем ситуация будет лишь усугубляться.