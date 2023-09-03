Медведев: милитаризация Японии серьезно осложнит ситуацию в регионе

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Новый курс на милитаризацию Японии серьезно осложнит ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе мероприятий 3 сентября, посвященных Дню победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, передает ТАСС. По его словам, Япония должна извлечь уроки из истории.

Прискорбно, что власти Японии проводят курс на новую милитаризацию страны. Они стали наследниками той Японии, которую когда-то ждал бесславный конец, — сказал Медведев.

Также он отметил, что в Японии при поддержке кураторов из США ведется активное расширение военной инфраструктуры и проходят закупки вооружения, в том числе наступательного. Около Курильских островов начались учения, что «серьезно осложняет обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе», заявил политик. Власти Японии должны признать итоги Второй мировой войны и «сделать все, чтобы не разгорелся пожар третьей». Токио необходимо отказаться от планов милитаризации для блага народа, подчеркнул Медведев.

Ранее стало известно, что 3 сентября в России будет отмечаться День победы над милитаристской Японией. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ с изменениями в закон «О днях воинской славы и памятных датах России» опубликован на официальном портале правовой информации.