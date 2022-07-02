Медведев: любовные игрища Европы с Киевом подходят к концу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

«Любовные игрища» Европы с Киевом подходят к концу, потому что Запад устал от украинского кризиса и беженцев, что влечет за собой возрождение националистических движений, заявил в своем Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что «от украинофилии до украинофобии один шаг», и рекомендовал украинцам отказаться от «нескорого и неравного брака» в виде вступления в Евросоюз.

Похоже, бурный роман европейцев с украинцами завершается. Их уже не хотят, от них устали. От украинофилии до украинофобии один шаг. Ведь угасающие чувства не зажечь снова никакими обещаниями будущего нескорого и неравного брака (мифического вступления в ЕС), — сказал Медведев.

В качестве примера политик привел Польшу, которая, согласно данным польской пограничной охраны, с 24 февраля разместила свыше 3,57 млн беженцев с Украины. По словам Медведева, поляки «вспомнили про свой оголтелый национализм» и «криком напоминают» украинцам о том, что они находятся в чужой стране. Аналогичные процессы идут и в других странах, отмечает спикер Совбеза.

С 1 июля власти Польши перестали платить украинским беженцам ежедневные пособия в размере 40 злотых (около 600 рублей). По словам представителя правительства по делам беженцев Павла Боссернакера, четырех месяцев полного обеспечения достаточно, чтобы беженцы смогли адаптироваться и найти работу.