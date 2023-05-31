Медведев назвал британских политиков законной целью для России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что любое должностное лицо Великобритании может стать законной целью России. В своем Twitter он объяснил это тем, что Лондон «де-факто» ведет войну с Москвой.

Сегодня Великобритания выступает как союзник Украины, оказывая ей военную помощь в виде техники и специалистов, то есть де-факто ведет против России необъявленную войну. В таком случае любой из ее должностных лиц (как военных, так и гражданских, содействующих войне) может рассматриваться как законная военная цель, — написал Медведев.

Он отметил, что Великобритания является извечным врагом России. По словам Медведева, британские чиновники должны помнить, что в рамках общепризнанного международного права, регулирующего ведение войны в современных условиях, их положение также можно квалифицировать как пребывание в состоянии войны.

Ранее глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Украина имеет легитимное право проецировать силу за пределы своей территории и защищаться. Вместе с тем он подчеркнул, что Лондон не будет «спекулировать о характере атаки» в Москве.

До этого в Белом доме заявили, что в курсе сообщений об атаке беспилотников на Москву и Подмосковье. При этом там отметили, что не поддерживают атаки Киева внутри России.